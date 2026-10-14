Онлайн-спрос на лекарства в России вырос на 46%

За январь–сентябрь 2026 года спрос на перевозки грузов в аптечные сети увеличился на 13%, а число онлайн-покупок лекарств выросло на 46%. Такие данные представили аналитики ГК «Деловые Линии» и ЮKassa. « Газета.Ru » ознакомилась с исследованием.

Основными регионами отправления грузов стали Москва и Подмосковье, Бийск, Барнаул, Новосибирск и Бердск. Чаще всего поставки принимали Уфа, Красноярск, Норильск, Нижний Новгород и Московская область.

За девять месяцев объем перевозок в аптеки Центрального федерального округа увеличился почти втрое. В Сибири рост составил около 2,5 раза, а в Москве и области превысил двукратный показатель. Особенно заметно выросли перевозки биологически активных добавок — в 7,5 раза. Доставка медицинских товаров, не относящихся к лекарствам, увеличилась на 67%.

По данным ЮMoney, в первые две недели сентября количество онлайн-заказов лекарств выросло на 46% год к году, а оборот — на 30%. Средний чек снизился на 11%, до 2 477 рублей. В сегменте БАДов и спортивного питания число покупок увеличилось на 14%, оборот — на 11%, а средний чек составил 12 752 рубля.

В ЮMoney связали динамику с сезонным спросом: осенью россияне чаще пополняют домашние аптечки и заказывают товары для здоровья через интернет.

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