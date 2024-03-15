В Общественной палате Подмосковья оценили, сколько жителей уже проголосовали на выборах президента дистанционно
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
Уже 15% жителей Подмосковья от числа тех, кто решил принять в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, отдали свой голос. Об этом сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
«Это, конечно, внушительная, серьезная цифра, которая говорит о том, что жителям Московской области дистанционное электронное голосование пришлось по душе, это очень комфортная форма», — подчеркнула она.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.