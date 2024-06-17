В Одессе 18-летний парень ограбил женщину. В полиции он заявил, что хотел получить судимость, чтобы избежать мобилизации.

Молодой человек вырвал у дамы сумку с деньгами, документами и мобильным телефоном, сел на общественный транспорт и уехал домой. Он говорит, что все добро на общую сумму 13 тысяч гривен (28,45 тысячи рублей) выбросил по дороге.

Парня задержали. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

Мобилизация на Украине принимает чудовищные формы. Ранее глава Запорожской областной администрации Иван Федоров признал, что многие украинцы стремятся перебраться на территории, освобожденные российскими властями.