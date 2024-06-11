Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о значительном увеличении числа украинцев, возвращающихся с территории Украины на освобожденные Вооруженными Силами Российской Федерации (ВС РФ) территории Запорожской области.

Об этом пишет РИА Новости. По его словам, данная тенденция становится все более очевидной и измеримой, что указывает на серьезные проблемы, с которыми сталкиваются жители Украины.

Федоров отметил, что причиной этого явления является политика киевских властей и их недоработки в управлении внутренними делами страны. В частности, он подчеркнул, что многие украинцы, особенно молодежь и пожилые люди, стараются уехать в Россию, чтобы избежать ухудшающихся условий жизни на Украине.

Кроме того, мужчины стараются покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее мы писали о том, что майора ВСУ удивило поведение президента Украины.