В одесских новостройках жители готовят еду в коридорах жилкомплексов
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Жители одесских новостроек вынуждены готовить еду в коридорах жилых комплексов.
Во время отключений там есть электричество благодаря генераторам, которые обеспечивают работу лифтов.
Телеграм-канал издания «Страна.ua» показал видео, на котором находчивые молодые люди выносят из квартиры микроволновку и электрочайник, чтобы приготовить горячий обед.
Сегодня «Укрэнерго» предупредило о том, что 6 июня графики отключения света будет действовать на протяжении всех суток. Не исключены и аварийные отключения при превышении лимита электричества.
Накануне свет выключился в прямом эфире телемарафона.