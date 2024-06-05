В одесских новостройках жители готовят еду в коридорах жилкомплексов

Во время отключений там есть электричество благодаря генераторам, которые обеспечивают работу лифтов.

Телеграм-канал издания «Страна.ua» показал видео, на котором находчивые молодые люди выносят из квартиры микроволновку и электрочайник, чтобы приготовить горячий обед.

Сегодня «Укрэнерго» предупредило о том, что 6 июня графики отключения света будет действовать на протяжении всех суток. Не исключены и аварийные отключения при превышении лимита электричества.

Накануне свет выключился в прямом эфире телемарафона.