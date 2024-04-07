В отношении накачавшего своего годовалого сына наркотиками отца в Ивановской области возбудили дело

СУ СК по Ивановской области возбудил в отношении жителя города Кинешмы уголовное производство и намерено привлечь мужчину за покушение на убийство своего собственного сына (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По предварительной информации, 31-летний молодой человек ввел своему годовалому ребенку неизвестный наркотик. После чего малыш сразу же потерял сознание. А после был госпитализирован медиками в реанимационное отделение с диагнозом острое отравление.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК по Ивановской области, мать пострадавшего грудничка находилась в это время на работе. Сейчас за жизнь малыша борются врачи.

«Фигурант задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводится в сообщении ведомства.

Отмечается, что отец ребенка ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

Ранее мы писали, что жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве своего старшего брата.