В Париже прогремел взрыв в многоэтажке — минимум три человека погибли

Как пишет Le Parisien, инцидент произошел поздним вечером в воскресенье, 7 апреля в одном из жилых кварталов на севере Парижа. После прогремевшего взрыва на седьмом этаже сразу начался сильный пожар.

Как сообщают местные власти, учитывая, что дом не газифицирован, причина взрыва пока остается неизвестной. В результате взрыва погибли три человека.

«В одной из квартир спасатели обнаружили два тела. Еще один человек выпал из окна, когда пытался спастись от огня», — приводится в публикации издания.

В настоящее время на месте трагедии работают экстренные службы, пытаясь локализовать возгорание. Район оцеплен, автомобильное движение перекрыто.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане при пожаре после взрыва газа в жилом доме погиб человек.