В Павловском Посаде почтили память павших воинов акцией «Свеча Памяти»

Трагическая дата навсегда разделила историю страны на «до» и «после». Жители микрорайона, представители городского округа и гости собрались, чтобы зажечь поминальные огни и вспомнить тех, чьи судьбы перечеркнула война. 22 июня 1941 года для миллионов советских людей рухнули планы, мечты, надежды — все ушло под слово «война».

Внезапность вторжения не оставила времени на раздумья. Вчерашние школьники добавляли себе возраст в военкоматах, чтобы попасть на фронт, и многие из них уже не вернулись домой.

1418 дней борьбы, миллионы унесенных жизней — такова цена Великой Победы. Сегодня, спустя десятилетия, военная эпоха находит отклик в зоне специальной военной операции, где защитники Родины продолжают выполнять свой долг.

Зажженные свечи стали символом скорби и глубокого уважения к тем, кто ценой собственной жизни приближал Победу. Это не только дань традиции, но и напоминание о цене мира и о той ответственности, которую несут нынешние поколения перед героями прошлого.

«Вечная слава героям Отечества! Вечная память павшим воинам! Мы — наследники Великой Победы, и мы будем достойны их подвига», — отметили в администрации городского округа.