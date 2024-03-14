В Пензе учитель отправил в чат школьницам снимок своего полового органа

Преподаватель информатики в Пензе пытался совратить девочек из школы, отправляя им в учебную группу интимные снимки. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на источник в Сети.

Учитель из пензенской школы №71 находился в отпуске на природе. В это время он наткнулся на чат со школьницами учреждения, где работал. В какой-то момент мужчина прислал снимок с изображением полового органа на обозрение всем несовершеннолетним. Девочки оказались в ужасе и пожаловались родителям. Те обратились в полицию.

Shot отмечает, что после инцидента мужчину уволили. Также вскрылось еще одно возможное преступление. 15-летняя ученица пожаловалась, что преподаватель совращал ее в кабинете школы.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Он ответит по двум статьям: за совращение лица, не достигшего 18 лет, а также за распространение откровенного недопустимого контента.

Ранее сообщалось, школьники из Первоуральска ответят за изнасилование девочки, которая подарила им групповой секс.