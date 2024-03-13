Первоуральским школьникам, которым пятиклассница подарила групповой секс, грозит тюрьма

По предварительной информации, 11-летняя школьница якобы подарила старшеклассникам секс в качестве презента на 23 февраля. Она позвала их в квартиру, где и раскрепостилась. Тогда сообщалось о двух участниках, но в ходе последнего опроса удалось выявить еще одного подростка. Им оказался восьмиклассник, который также находился в жилище.

Если верить данным канала, подростки стали фигурантами уголовного дела по статьям об изнасиловании несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера. Пока они находятся в статусе подозреваемых. Если их признают виновными, то отправят в тюрьму на срок до шести лет.

Напомним, что о шокирующей истории стало известно после того, как видео с групповым сексом подростков и пятиклассницы утекло в Сеть. О нем узнала одна из матерей мальчиков и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Омске студенты изнасиловали знакомого бутылкой.