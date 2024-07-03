В Перми молодой таксист сломал ногу пассажиру за оторванную ручку машины

В Перми 25-летний водитель такси взбесился из-за пьяного клиента, который случайно оторвал ручку автомобиля на двери. Молодой человек нанес пассажиру серьезные травмы, за что был осужден. О наказании сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Мужчина в состоянии опьянении случайно оторвал ручку автомобиля, но пообещал водителю, что отремонтирует ее возле около дома на улице Лянгасова, где он живет. Пассажир действительно вернулся к транспорту с инструментами, но его попытки исправить поломку оказались тщетны.

Водитель начал выдвигать претензии, начался серьезный конфликт. В итоге молодой таксист не совладал с эмоциями и пустил в ход кулаки: он сломал оппоненту зубы и ногу, нанес многочисленные ушибы. Бросив побитого клиента, молодой человек сел в машину и совершил наезд на пострадавшего «на прощание».

Буяна вскоре нашли и задержали. Таксист заявил, что клиент пинал его машину и поломал ручку, свою вину не признал. Орджоникидзевский районный суд рассмотрел материалы дела и вынес приговор мужчине. Таксист проведет два года в колонии общего режима.

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