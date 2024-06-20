Мать избитого в Волгограде подростка пожаловалась на следователя

В Волгограде толпа подростков избила 14-летнего подростка из-за внешнего вида, а после доведения информации до полиции, мать пострадавшего столкнулась с обвинениями. Об этом она рассказала «Газете.ру» .

Молодой человек работал промоутером в день избиения. Во время раздачи листовок на него налетел парень, начал толкать в спину и бить из-за внешнего вида. Агрессору не понравились длинные волосы подростка. При этом к процессу подключились еще ребята, на вид лет 16. Они быстро покинули место нападения из-за городских камер.

По словам матери пострадавшего, ее сыну следователь не поверила и даже задавала «провокационные» вопросы. Все выглядело так, словно заявителей пытаются обвинить. В итоге сообщили, что драка, скорее всего, была якобы обоюдная.

«Провокационные вопросы из серии: «А какой рукой он бил пощечины». Сын говорит: «Ну, правой, левой», кто запоминает, какой рукой тебя бьют? — «Нет, на камерах только левая рука». Мы снимали побои, гематомы на голове и на внутренней части губы. И такие вопросы были, что мы чувствовали себя, будто мы виноваты. Потом было сказано, что нападавшие собираются писать встречное. Я даже вообще не стала комментировать и спрашивать, какое встречное, о чем? Мы виноваты, что его избили? Следователь сказала, что свяжется с нами на следующей неделе. Я вышла в полнейшем шоке, что мы еще и виноваты, что так получилось», — посетовала она.

Сотрудники ТЦ не вмешались в конфликт подростков, прохожие не реагировали на происходящее. В то же время мама подростка не знает, возбудили ли уголовное дело.

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