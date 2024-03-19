В Пермском крае начальник колонии попался на получении взятки
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В Пермском крае правоохранительные органы задержали начальника исправительной колонии №37 Илью Асламова, которого подозревают в получении взятки, сообщили в Свердловском районном суде краевого центра.
Сегодня суд изберет задержанному меру пресечения. Следственный комитет пока не сообщает детали дела.
ИК-37 строгого режима находится в поселке Половинка Чусовского района. Учреждение предназначено для содержания бывших сотрудников правоохранительных органов.
Асламов руководил колонией с июня 2021 года.
Ранее в Туле задержали предпринимателя из Средней Азии при попытке дать взятку сотруднику ФСБ.