В Туле иностранца поймали с поличным при передаче взятки сотруднику ФСБ

Молодой уроженец страны Средней Азии хотел оформить себе неофициальное покровительство сотрудника ФСБ ради сохранения бизнеса, но был пойман правоохранителями. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на СК по региону.

Иностранец открыл бизнес в сфере общепита в Туле. Однако содержание кафе проходило с рядом нарушений, которые владелец хотел скрыть от надзорных органов. Для этого он вышел на сотрудника ФСБ и пытался с ним договориться за деньги. Иностранец хотел покровительства в органах, чтобы на его нарушения закрыли глаза. Тогда мужчина не догадался, что работник Федеральной службы безопасности решил ему подыграть.

Встречу назначили на 12 марта. Иностранец принес 300 тысяч рублей и дал их сотруднику ФСБ. Тогда горе-бизнесмена и задержали. Теперь 26-летнему иностранцу предстоит ответить по закону за попытку дать взятку лицу из структур.

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