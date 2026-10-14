В Петербурге мальчика, которого мать пыталась убить уксусом, ввели в кому

В Санкт-Петербурге 12-летнего мальчика, которого мать, по версии следствия, пыталась убить с помощью уксусной кислоты, ввели в искусственную кому. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила об аресте местной жительницы на два месяца по делу о покушении на убийство. По версии следствия, женщина вылила сыну в горло 70-процентную уксусную кислоту, облила ею его лицо, а затем попыталась утопить мальчика в озере.

Ребенку удалось выбраться на берег и добраться до прохожих. Они вызвали скорую помощь. В правоохранительных органах уточняли, что у мальчика ограниченные возможности здоровья.

Помимо него, в семье воспитывают еще двух девочек.

Ранее психолог заявила, что отказ от детей — не признак неблагополучия.