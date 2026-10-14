Заставить родить ради статистики: психолог заявила, что отказ от детей — не признак неблагополучия

Министерство здравоохранения обновило методические рекомендации по диспансеризации репродуктивного населения. Согласно документу, женщин, не желающих заводить детей, предлагается направлять к медицинскому психологу. Официальная цель таких консультаций — формирование положительных установок на деторождение. При этом статистика фиксирует сокращение числа абортов в России в четыре раза за последние годы, что связывают в том числе с работой профильных служб сопровождения.

Психолог и эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина в комментарии для Pravda.Ru заявила, что осознанный отказ от материнства не является признаком психологического неблагополучия. По ее мнению, принудительное направление таких женщин к специалистам способно привести к деструктивным последствиям для общества. Эксперт подчеркнула: право выбора в вопросах материнства должно оставаться за самой женщиной, исходя из ее готовности к колоссальной ответственности.

Метелина отметила, что решение стать матерью полностью трансформирует жизнь, требуя огромных психологических и физических ресурсов. Ответственный подход к планированию семьи, напротив, свидетельствует о здравом рассудке, поскольку воспитание ребенка предполагает пожизненные обязательства.

Решение родить ребенка полностью меняет жизнь женщины. Если она подходит к этому ответственно, то должна планировать и понимать свои силы — психологические и физические: сможет ли она вырастить ребенка? Ведь родить — это не проблема. Основные сложности начинаются уже после рождения, — пояснила она.

По словам психолога, профессиональная помощь уместна только при наличии личного запроса или выявленных патологий. В случае принудительного давления специалист может спровоцировать появление нежеланного ребенка, что обернется тяжелыми депрессиями и психологическими травмами для обоих. Вместо давления Метелина предлагает внедрять в учебных заведениях лекции о воспитании и взаимодействии матери и ребенка, но оставлять право окончательного решения за личностью.

Грамотный психолог только поможет женщине утвердиться в ее решении. Если же специалист неграмотный и вынудит ее забеременеть или оставить нежеланного ребенка, мы получим двух несчастных людей — мать и ребенка. У матери может развиться послеродовая депрессия, а если она не готова к материнству, проблем становится огромное количество — и психологических, и физических, и она ничего не сможет дать ребенку, — отметила эксперт.

Эксперт резюмировала, что в вопросах государственной поддержки акцент смещается на материальное стимулирование. Сейчас активно обсуждается вопрос о том, помогут ли новые выплаты в миллион рублей существенно изменить демографическую ситуацию. Параллельно меняется и правовое поле в сфере защиты детства: законодатели рассматривают инициативы, согласно которым ребенка больше не будут сдавать в детские дома при необходимости временной опеки, отдавая приоритет родственникам.

Ранее общественник Иванов заявил, что ранние браки украдут у подростков детство.