В Петербурге подростки помогли полиции изобличить педофила

В Санкт-Петербурге подростки помогли полиции задержать мужчину, отправлявшего несовершеннолетним снимки своего полового органа, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

В конце марта нигде не работающий 47-летний Виталий Ю. завязал переписку с 16-летним студентом. В ходе ее он отправлял ему дикпики.

Подросток вызвал извращенца на личную встречу, куда пришел с двумя друзьями. Молодые люди позвонили в полицию и не дали мужчине уйти до ее прибытия.

В полиции против мужчины возбудили дело о незаконном изготовлении и распространении порнографии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина из Индии приставал к несовершеннолетним девушкам.