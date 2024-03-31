Студентка и младшеклассница едва спаслись от педофила-индийца в Санкт-Петербурге

В районе 13 часов дня мужчина из Индии стал домогаться 17-летней студентки-первокурсницы в магазине «Улыбка радуги» в северной столице, а потом шел за ней до дома. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что девушке удалось забежать в подъезд и сообщить об этом своим близким.

Поясняется, что через два часа он стал в том же магазине домогаться десятилетней девочки, приблизившись к ней и трогая ее, а потом скоропостижно покинул магазин. Школьница рассказала обо всем маме, которая обратилась в органы правопорядка.

Добавляется, что педофила вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Тридцатитрехлетний гражданин Индии работал инженером-технологом на одном из предприятий города. В настоящее время он находится в СИЗО и решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.