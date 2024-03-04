В Петербурге ребенок опустил руку во включенный блендер

Юный житель Санкт-Петербурга оказался на операционном столе после игр с включенным блендером. Мальчик засунул туда руку, что привело к серьезным травмам. Об этом случае рассказали в Педиатрическом университете города.

10-летний мальчик играл с включенным кухонным прибором 3 марта в общежитии во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Он получил рубленые раны левого лучезапястного сустава. Требовалось оперативно восстановить конечность, ее кровоснабжение, нервы и сухожилия.

Операцию проводили 10 часов. Микрохирургам удалось сшить повреждения и вернуть руку в прежнее состояние. Сложное вмешательство проводили под руководством детского микрохирурга Антона Волкова.

«Еще рано говорить о перспективах восстановления кисти, мы делаем все возможное для того, чтобы пациент максимально реабилитировался после травмы», — сообщил заведующий микрохирургическим отделением университета Юрий Махин.

Благодаря профессиональной работе врачей шансы на восстановление конечности повысились.

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