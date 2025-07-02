Медленно, но верно: в Петербурге ограничили скорость электросамокатов

В Санкт-Петербурге ограничили скорость движения электросамокатов и электровелосипедов. Об этом вечером среды сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные комитета транспорта.

Новые правила передвижения как для курьеров, так и для жителей действуют с 1 июля. Теперь скорость движения на средствах индивидуальной мобильности не должна превышать 10 километров в час. Речь идет о тротуарах и пешеходных зонах, а также в парках и по ряду улиц (а в некоторых районах и вовсе запретили движение в парках и на улицах).

То есть, под новые правила попадают те средства СИМ, которые имеют электродвигатель. Кстати, только с начала сезона использования СИМ в Петербурге было выявлено больше 17 тысяч нарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что бригада скорой помощи спасла ребенка, который разбился на самокате в Одинцово.