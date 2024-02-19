В подъезде Санкт-Петербурга ночью нашли раздетого ребенка

В одном из подъездов многоэтажки Санкт-Петербурга минувшей ночью нашли раздетого ребенка, который не смог объяснить, что с ним случилось, пишет канал Baza.

По информации источника, инцидент произошел в ЖК «Лондон-Парк». Пятилетнего мальчика жильцы обнаружили на 20-м этаже. Очевидцы сообщили, что ребенок был голым и ничего не говорил. Рядом с ним никого не было.

Сотрудников полиции вызвала охрана дома. Правоохранители обошли весь этаж, но найти родителей мальчика им не удалось, а в некоторых квартирах никто так и не открыл дверь.

Baza пишет, что пока шли поиски родителей, мальчика одели и накормили соседи. Вскоре один из жильцов дома увидел, как из одной квартиры вышла девушка. Мужчина сразу последовал за ней и спросил, не теряла ли она сына. Девушка расплакалась и кивнула.

Впоследствии выяснилось, что девушка оставила мальчика с няней, а сама вышла в аптеку. По ее словам, няня была пьяна. Она вышла на общий балкон, чтобы покурить, а ребенок оказался в этот момент в подъезде. Сиделка не заметила пропажи мальчика, захлопнула за собой дверь и уснула.

По данным источника, мальчик находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося.

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