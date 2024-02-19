Мужчина погиб под колесами электрички в Хотьково

В подмосковном городе Хотьково мужчина погиб под колесами электрички, сообщает «Сергиев Посад Life» .

По информации издания, трагедия произошла накануне вечером. Со слов очевидцев, мужчина переходил железнодорожные пути на красный сигнал светофора и не смотрел по сторонам.

Когда поезд уже приблизился, мужчина понял, что нужно бежать, но не успел.

Ранее сообщалось, что электричка сбила юношу на станции «Куровская» в Московской области. Молодой человек выжил, его госпитализировали с травмами.