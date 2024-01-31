В Подмосковье благодаря процедуре ЭКО за год родились более двух тысяч детей

По итогам прошлого года жительницы региона благодаря ЭКО родили свыше двух тысяч детей. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Процедуры ЭКО и криопереноса доступны в регионе бесплатно по ОМС, если у женщины есть соответствующие медпоказания. Услуги оказывают в рамках нацпроекта «Демография».

Для получения услуги бесплатно потребуется оформление квоты. Подробные сведения об этом представлены на официальном портале областного Минздрава.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что до конца этого года в регионе к единому стандарту будут приведены все женские консультации.