В Подмосковье будут стимулировать своевременную регистрацию прав на недвижимость

В Московской области планируют активнее мотивировать владельцев недвижимости вовремя регистрировать права. Это важно для налогообложения такого имущества. Данный вопрос обсудили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов.

С предложениями по этой теме выступил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Он отметил, что за последние два года в муниципалитете вовлекли в налоговый оборот около девяти тысяч объектов капитального строительства, однако часть строений все еще остается не вовлеченной. Речь идет о случаях, когда владельцы не спешат с первичной регистрацией новых построек, или когда не зарегистрированы ранее возникшие права.

Константин Михальков предложил ряд мер, в том числе повышение налоговой ставки при нарушении сроков регистрации.

Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова, в свою очередь, отметила, что многое в этом направлении уже сделано.

«Буквально за период с 2016 года мы выявили более миллиона объектов, на данный момент зарегистрировано 970 тысяч», — сказала Анна Кротова.

Она напомнила, что с 2021 года муниципалитеты могут сами инициировать регистрацию прав собственности, если с этим не торопятся владельцы. Кроме того, Росреестр подготовил законопроект, позволяющий муниципалитетам через суд обязывать владельцев оформлять собственность официально.

Эффект может дать и финансовая мотивация. Как добавила Анна Кротова, применять можно не повышение налоговой ставки, а, например, повышение госпошлины на регистрацию при нарушении сроков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению прав дольщиков, которая проводится в регионе.