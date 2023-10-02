В Подмосковье через цифровые МФЦ за неделю оформили 26 тысяч услуг

Жители Подмосковья на прошлой неделе оформили в цифровых МФЦ региона двадцать шесть тысяч услуг. Об этом сообщили в Мингосуправления, ИТ и связи области.

В общей сложности на территории региона доступно восемь сотен рабочих мест с доступом к федеральному и областному сайтам госуслуг. Если жителю требуется какая-либо помощь с оформлением заявки на получение услуги, он может обратиться к дежурным консультантам.

С начала текущего года в число наиболее популярных услуг в подобных смарт-центрах вошли услуги по получению выписки из домовой книги, выдаче соцкарты жителя региона и по предоставлению субсидии на оплату коммунальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение внимательно относиться к отдаленным уголкам муниципалитетов.