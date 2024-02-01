В Подмосковье для обеспечения нужд многодетных семей будет передано 280 гектаров областной земли

Из собственности Московской области в муниципальную собственность пяти городских округов планируется передать почти пятьдесят земельных участков общей площадью чуть менее трехсот гектаров. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Отмечается, что подобная мера позволит обеспечить землей многодетные семей в Клину, Воскресенске, Чехове, Раменском и ЗАТО «Восход». Так, в прошлом году было передано 3 земельных участка общей площадью 148 гектаров Наро-Фоминску, Краснознаменску и Лобне.

Напоминаем, что с начала этого года многодетные семьи из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут получить единовременную компенсационную выплату взамен предоставления бесплатного земельного участка. Так, единовременная денежная выплата в размере трехсот тысяч рублей предоставляется на покупку земельного участка или улучшение жилищных условий.

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