В Подмосковье ЕР проверит доступность соцобъектов для ветеранов СВО с инвалидностью

Депутаты «Единой России» в Подмосковье вместе со структурами соцзащиты, представителями администраций и участниками специальной военной операции проводят мониторинг элементов доступной среды в местах проживания ветеранов спецоперации с инвалидностью во всех округах. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Мониторинг проводится не только в домах, где они живут, но и по маршрутам до основных социально значимых объектов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручал обустроить безбарьерную среду для маломобильных жителей, средства на эти цели выделили из бюджетов разных уровней.

Так, в Ленинском округе участники мониторинга проверили наличие и качество элементов доступной среды по дороге ко Дворцу спорта «Видное» и в самом учреждении, недочеты не выявлены. Они также посетили многофункциональный центр «Мои Документы» и осмотрели доступность входной группы, зоны ожидания, навигации и окон приема. Завершающей точкой стала поликлиника №3 на Березовой улице, где также все оборудовано в соответствии со стандартами.

Кроме того, проверку провели в Ступино, где живут более 50 ветеранов спецоперации с инвалидностью. Она затронула взрослую поликлинику и подъезды к ней. Участник СВО Юрий Голышев поблагодарил за установку укрепленного пандуса в его доме.

Мониторинг также прошел в Волоколамске, там осмотрели здания администрации, МФЦ, налоговой инспекции, ДК «Родники», ЕРЦ и еще несколько объектов.

«В последние годы в Московской области изменилось понимание, что такое доступная среда. Подход стал маршрутоориентированным: от места жительства человека на коляске до того или иного социального объекта. Благодаря донастройке среды у наших бойцов, получивших сложные травмы, появляется возможность вести активный образ жизни», - сказал депутат Госдумы Михаил Терентьев.

В Подмосковье насчитывается 7 тыс. ключевых объектов социальной инфраструктуры области (больницы, школы, МФЦ, дома культуры и т.д.). При этом высокий уровень доступности достигнут примерно на 5 тыс. объектов. На муниципальных парковках не менее 10% мест зарезервировано для автомобилей людей с инвалидностью и тех, кто их перевозит. В регионе закупают преимущественно низкопольный общественный транспорт, есть служба социального такси. Кроме того, новые многоквартирные дома и коммерческие здания не вводят в эксплуатацию, если они не соответствуют требованиям безбарьерной среды.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.