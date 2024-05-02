В Подмосковье изменили режим работы еще четырех светофоров

В Подмосковье за неделю изменили режим работы четырех светофоров, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, движение транспорта было оптимизировано в четырех округах — в Красногорске, Чехове, Котельниках и Раменском, уточнили в ведомстве.

В Раменском разделили транспортные потоки на Красноармейской улице, изменив режим работы светофора на перекрестке с улицей Гурьева. В настоящее время на объекте идут корректировки и ведется мониторинг.

В деревне Михалково под Красногорском модернизировали дорожный контроллер у светофора, который расположен на Центральной улице недалеко от остановки общественного транспорта. Также там добавили утренний и вечерний режимы работы.

В Котельниках увеличили время выезда с Яничкина проезда на Железнодорожную улицу, а в Чехове увеличили время выезда на Старосимферопольское шоссе с Садовой и Заречной улиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что компания «Мострансавто» закупит около 500 новых автобусов.