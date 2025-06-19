В Подмосковье на продажу выставили 13-летнюю Lada Priora по цене новой Granta

В Балашихе Московской области обнаружился настоящий автомобильный артефакт — Lada Priora 2012 года с мизерным пробегом в исключительном состоянии. Это выяснила «Российская газета» в ходе мониторинга классифайдов.

Автомобиль 13-летней давности продается с пробегом всего 5600 км. Этот бордовый седан, сохранившийся в идеальном состоянии, больше похож на экспонат музея АвтоВАЗа, чем на подержанное авто. Продавец утверждает, что машина хранилась в отапливаемом гараже и выезжала только в хорошую погоду, что объясняет ее капсульное состояние.

Примечательно, что выставленная «Приора» стоит 1,2 млн рублей, почти как новая Lada Granta 2025 года в средней комплектации. Правда, цены на последнюю стартуют от 1 197 000 рублей.

В Lada Priora 2012 года, выставленной на продажу, обещают надежный 98-сильный двигатель, пятиступенчатую механическую коробку передач, электрорегулировку зеркал, исправные передние электростеклоподъемники, центральный замок, прикуриватель и другие, практически неизмененные мелочи транспорта.

Ранее сообщалось, что кроссовер Lada Azimut впервые представили на ПМЭФ-2025.