В Подмосковье начался прием заявлений для участия в ДЭГ

В Московской области стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Принять участие в ДЭГ может любой житель Подмосковья, обладающий активным избирательным правом, подчеркнули в пресс-службе Мособлизбиркома.

Для этого необходимо до 11 марта подать заявку на портале госуслуг. Голосование в режиме онлайн будет доступно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Отдать свой голос на выборах президента России можно будет с помощью смартфона или компьютера.

Подробная инструкция о том, как принять участие в дистанционном электронном голосовании, доступна по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.