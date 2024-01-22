В Подмосковье начался прием заявок на получение премии губернатора в области науки

В Подмосковье сегодня стартовал прием заявок на соискание премии губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Стать соискателями премии могут научно-технические коллективы, специалисты и ученые, чьи разработки уже получили практическое применение и внедрены в производственную деятельность, уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Срок достижений соискателей, представленных на конкурс, не должен превышать пять лет. По итогам конкурса ежегодно определяют десять победителей. Размер премии для каждого составляет один миллион рублей», — подчеркнула министр.

Документы на премию можно подать как в бумажном, так и в электронном виде. Узнать более подробную информацию о требованиях к соискателям и их проектам, а также о документах, которые необходимы для подачи заявки на премию, можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о вручении премии «Мы рядом. Доброе дело».