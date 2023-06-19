В Подмосковье наградили ветеранов в честь юбилея Прохоровского сражения

Юбилейные мероприятия, посвященные великой битве на Курской дуге, проходят по всей России. Три подмосковных ветерана награждены медалью «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года». Эта награда учреждена правительством Белгородской области и выпущена в количестве 380 экземпляров.

В Подмосковье медали вручены Марии Сердюк из Жуковского, Ольге Елизаровой из Мытищ и Марии Рохлиной из Подольска. Чествование ветеранов прошло в рамках празднования Дня России.

Легендарное танковое сражение под Прохоровкой положило конец доминированию на фронтах войны фашистским войскам. После этого инициатива перешла к советской армии. Официально считается, что Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года.

Ранее мы сообщали, что в Жуковском прошел уникальный фестиваль цветов.