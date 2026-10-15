В Подмосковье несколько отремонтированных по народной программе школ получили уникальное оформление

В Хотькове Сергиево-Посадского округа по Народной программе «Единой России» провели капитальный ремонт школы № 5, ее стены украсили монументальные росписи в технике сграффито. Аналогичным образом декорированы еще несколько школ — в Лобне, Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Председатель совета депутатов Сергиево-Посадского округа Рита Тихомирова подчеркнула, что такое оформление наполнит повседневное пространство смыслом. Каждый этаж здания школы посвятили культурным кодам Сергиево-Посадской земли, их украсили образами мецената Саввы Мамонтова, — Николая Гоголя, промыслами, которыми славится регион: абрамцево-кудринской и богородской резьбой, а также матрешкой.

«Народная программа „Единой России“ — это не только стройки, благоустройство и ремонты. Партия ставит перед собой стратегические задачи, в том числе по сохранению и развитию художественных промыслов», — подчеркнула Тихомирова.

В технике сграффито оформлены и две школы в Орехово-Зуевском округе. Так, в школе № 20 появились работы, посвященные писателю Николаю Бирюкову, Меценату Савве Морозову, текстильной промышленности и Зимнему театру и не только. В Дрезненской школе № 1 стены также украсили изображения ведущих промышленных предприятий округа.

В Лобне уникальными росписями декорировали новый лицей «Авиатика» и три отремонтированные школы. Новое оформление отметили родители учеников.

Модернизация образовательных учреждений — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России», позволяющее создавать комфортные условия для обучения детей, в 2026 году в регионе открылись 15 новых и 49 капитально отремонтированных школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.