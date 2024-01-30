В Подмосковье новый чат-бот собирает жалобы пациента перед записью к врачу

В Подмосковье появился новый чат-бот , который собирает жалобы пациента перед его записью к врачу. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

После сбора жалоб ИИ анализирует информацию и затем предлагает записаться к подходящему врачу. Сейчас сервис доступен при записи к медикам двенадцати специальностей. В их числе — хирург, стоматолог, гинеколог, уролог.

«При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы, а значит, сможет быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту», - отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

По ее словам, сервисом воспользовались уже свыше двадцати тысяч пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в регионе.