В Подмосковье обеспечат комфортное голосование для слабовидящих на выборах президента
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье определили избирательные участки, для которых изготовят специальные трафареты для слабовидящих, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
В список вошли сто тридцать девять избирательных участков. Для них изготовят трафареты с рельефно-точечным шрифтом Брайля, с помощью которых слабовидящие граждане смогут самостоятельно заполнить бюллетени.
Полный список таких избирательных участков доступен по ссылке.
Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: Владимира Путина, Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что при поддержке президента в регионе строят около 40 дорожных объектов.