В Подмосковье обеспечат комфортное голосование для слабовидящих на выборах президента

В Подмосковье определили избирательные участки, для которых изготовят специальные трафареты для слабовидящих, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

В список вошли сто тридцать девять избирательных участков. Для них изготовят трафареты с рельефно-точечным шрифтом Брайля, с помощью которых слабовидящие граждане смогут самостоятельно заполнить бюллетени.

Полный список таких избирательных участков доступен по ссылке.

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: Владимира Путина, Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что при поддержке президента в регионе строят около 40 дорожных объектов.