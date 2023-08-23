Работники «Мособлпожспаса» вытащили водителя из смятой в аварии легковушки

Заместитель начальника пожарно-спасательной части № 215 Михаил Паленов сообщил, что в спасении принимали участие подчиненные из его подразделения и служащие 272-й пожарно-спасательной части. Они оперативно прибыли на место лобового столкновения грузовика Shacman и автомобиля Ford Explorer. Большегруз подмял под себя легковушку. Находившейся в ней водитель чудом остался жив, но оказался заблокирован в салоне.

Специалисты освободили водителя из плена, на жестких носилках транспортировали его в автомобиль скорой помощи для госпитализации. Водитель Shacman в услугах врачей не нуждался. Кроме того, работники «Мособлпожспаса» смыли остатки топлива с дорожного полотна, после чего автомобильное движение на этом участке было восстановлено.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Серебряных Прудах завершается капремонт школы имени маршала Чуйкова.