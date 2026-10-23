В Подмосковье по народной программе обновят больницы и поликлиники

В Подмосковье по народной программе «Единой России» обновляют больницы и поликлиники, так в Можайске реконструируют хирургический корпус местной больницы, в Красногорске готовятся к открытию новой поликлиники. В общей сложности в ближайшие пять лет по новой народной программе в регионе планируется построить еще 12 новых поликлиник и модернизировать около 70 существующих медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В обновленном хирургическом корпусе в Можайске обустроят приемное, хирургическое, травматологическое, гинекологическое, анестезиолого-реанимационное и эндоскопическое отделения, операционный блок, а также кабинеты МРТ и рентген-диагностики. Помощь пациентам будут оказывать порядка 150 специалистов разных профилей.

Жительница Можайска Екатерина поделилась, что раньше за хирургической помощью приходилось ездить в Москву. По ее словам, теперь это можно будет сделать рядом с домом. На объекте завершаются отделочные работы и монтаж инженерных систем, ведется установка лифтов.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Игорь Власов отметил, что модернизированный корпус будет принимать не только жителей округа, но и пациентов из соседних муниципалитетов Подмосковья — Рузы и Наро-Фоминска, а также близлежащих населенных пунктов Смоленской области. Открыть объект планируют в начале 2027 года.

В Красногорске завершается подготовка к открытию поликлиники в ЖК «Новая Рига», она будет рассчитана на 150 посещений в смену. Учреждение откроют в декабре 2026 года. Там появятся кабинеты педиатров, терапевтов, неотложной помощи и медицинской профилактики, зоны вакцинации и забора крови.

«Поликлиника рассчитана на обслуживание десяти тысяч жителей. Здесь будут работать 30 врачей и 40 человек среднего медперсонала. На первом этапе помощь смогут получать 2,5 тыс. детей и 6 тыс. взрослых», — сообщил депутат Мособлдумы от «Единой России» Артур Бадретдинов.

В этом году в Красногорске по народной программе откроются поликлиника в ЖК «Аникеевский» на 130 посещений в смену и детско-взрослая поликлиника в ЖК «Ильинские луга» на 400 посещений. Помимо этого, продолжается и строительство пристройки к поликлинике № 4 в Нахабине, рассчитанной на 550 пациентов в смену.

В Московской области по народной программе, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, проводится масштабная модернизация здравоохранения. За пять лет в регионе построено порядка 60 объектов здравоохранения, привлечено около 57 тыс. новых медицинских специалистов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.