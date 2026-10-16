В Подмосковье построят и отремонтируют более 130 школ и садов

В Народную программу «Единой России» на 2026 год включено строительство 20 школ и 26 детских садов и капитальный ремонт 48 школ и 38 садов, на данный момент в Одинцовском округе завершается ремонт старого корпуса гимназии № 14, в Долгопрудном с опережением графика строится новый детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Здание гимназии № 14 построили в 1990 году, в 2023 году там открыли пристройку на 500 мест. Ремонт старого корпуса начался 1 сентября прошлого года, работы находятся на завершающем этапе.

«В гимназии учатся более 1,6 тысяч детей, около 600 из них — ученики начальной школы. После ремонта обновленный корпус полностью передадут младшим классам. Завершить его планируют до конца года», — рассказала руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Светлана Дейвис.

В микрорайоне «Бригантина» Долгопрудного продолжается строительство детского сада на 135 мест, там обустроят шесть групп, включая ясельную.

Молодая мама Инна Воронова также рассчитывает, что новый детский сад поможет ее семье совмещать работу и заботу о детях. Завершить работы планируют до конца года.

Модернизация образовательных учреждений — одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России». За последние пять лет в регионе обновлено порядка 500 объектов образования, построено свыше 300 школ и детсадов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.