В Подмосковье приняли закон о расширении списка материалов для покрытий детских площадок

В Подмосковье был принят закон, согласно которому расширяется перечень материалов для покрытий детских игровых комплексов. В документе также установлены дополнительные требования к безопасности площадок.

Как сообщает АГН «Москва», закон был принят региональным парламентом в ходе заседания в четверг.

Так, теперь разрешается создавать покрытия не только из резины, но и из песка, древесины, синтетических материалов. Подчеркивается важность амортизационных качеств выбранного материала.

Кроме того, в законе сообщается, что покрытия детских площадок не должны иметь участки, где может застрять обувь или одежда ребенка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по благоустройству в Верее.