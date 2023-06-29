В Подмосковье приняли закон о расширении списка материалов для покрытий детских площадок
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Подмосковье был принят закон, согласно которому расширяется перечень материалов для покрытий детских игровых комплексов. В документе также установлены дополнительные требования к безопасности площадок.
Как сообщает АГН «Москва», закон был принят региональным парламентом в ходе заседания в четверг.
Так, теперь разрешается создавать покрытия не только из резины, но и из песка, древесины, синтетических материалов. Подчеркивается важность амортизационных качеств выбранного материала.
Кроме того, в законе сообщается, что покрытия детских площадок не должны иметь участки, где может застрять обувь или одежда ребенка.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по благоустройству в Верее.