В Подмосковье продолжается обучение операторов КОИБ

Программа обучения состоит из трех частей: теории, промежуточной проверки знаний и практических занятий. Только после прохождения всех этих этапов члены участковых избирательных комиссий становятся сертифицированными операторами КОИБ.

В Мособлизбиркоме также напомнили, что на выборах президента России комплексы обработки избирательных бюллетеней будут применяться на 1,1 тысячи участков в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за активное участие в жизни Московской области.