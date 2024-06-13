В Подмосковье с июля увеличат размер выплаты на детей-сирот

В Подмосковье с 1 июля будет увеличен размер ежемесячного пособия на приемных детей от 1 года до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

«Увеличенную выплату 17 747 рублей начнут получать приемные родители и опекуны региона уже с июля. Этой мерой поддержки мы охватываем свыше 1700 детей. Новые изменения позволят в будущем прийти к единому размеру ежемесячных выплат на содержание детей-сирот независимо от их возраста», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Теперь ежемесячная выплата на приемных детей от 1 года до 7 лет будет равна величине прожиточного минимума на ребенка в Подмосковье и в будущем будет индексироваться.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что социальная сфера является одним из приоритетных направлений развития в Подмосковье.