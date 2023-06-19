В Подмосковье с начала апреля совершено уже около двух миллионов поездок на электросамокатах

В настоящий момент на территории Подмосковья для удобства жителей региона доступно к аренде порядка двадцати трех тысяч электросамокатов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.

Отмечается, что по-прежнему чаще всего электросамокатами пользуются при поездках на небольшие расстояния, чтобы доехать от станций или остановочного пункта в сторону дома или работы. При этом наибольшее число поездок зафиксировано в Красногорске — порядка 80 тысяч, а также в Мытищах (почти 78 тысяч) и в Люберцах (более 40 тысяч). Среднее время аренды составляет чуть менее двадцати минут, а среднее расстояние — три километра.

Ранее стало известно, что Подмосковье и Москва представили совместные маршруты для путешественников.