Подмосковье и Москва представили совместные маршруты для путешественников

В сервисе для туристов Russpass появился новый межрегиональный проект «Москва + Подмосковье. Его разработал столичный Комитет по туризму совместно с министерством культуры и туризма Московской области.

С помощью нового проекта можно составить план путешествия по достопримечательностям столичного региона продолжительностью один день или больше, отметили в пресс-службе Минкульта Подмосковья.

Помимо подборок знаковых и интересных достопримечательностей, культурных площадок и ресторанов, на выбор также предлагаются готовые экскурсии.

Как подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, совместный с Москвой проект позволит увеличить турпоток в Московскую область. Также межрегиональные путешествия объединят и сделают доступнее предложения для культурного и интеллектуального досуга.

«Он (межрегиональный проект в сервисе Russpass. — прим. ред.) поможет сделать туристические поездки по Подмосковью и столице еще более интересными и разнообразными», — подчеркнула Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что летом в регионе пройдет более двух тысяч спортивных мероприятий.