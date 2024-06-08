В Подмосковье сегодня отмечают День социального работника
Фото: [Министерство социального развития Московской области]
Более пятнадцати тысяч социальных работников Подмосковья празднуют сегодня свой профессиональный праздник. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
«Этот праздник самых чутких, добрых и отзывчивых! Их работа меняет судьбы, помогает поверить в себя, дарит любовь и надежду! Это не профессия, а настоящее призвание», — поздравила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Напоминаем, что в этом году в регионе ввели новые меры поддержки для социальных работников, такие как: компенсация аренды жилья — 20 тысяч рублей для сотрудника и 30 тысяч рублей для семьи ежемесячно.
Также есть особая поддержка для молодых специалистов — 50 тысяч рублей за первый год и 100 тысяч рублей за второй год работы; а еще есть программа «Приведи друга» — 40 тысяч рублей за врача и 20 тысяч рублей за логопедов, помощников по уходу, психологов.
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