Губернатор Воробьев рассказал о проектах, которые реализуют в Подмосковье китайские инвесторы

Подмосковье подписало ряд соглашений о строительстве производств в регионе с китайскими инвесторами. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в эфире «РБК ТВ» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас будет строиться завод по пока сборке роботов двух видов — упаковщик и сварщик», — рассказал губернатор.

Кроме того, по его словам, китайские компании построят в регионе предприятия по производству банкоматов, контейнерных рефрижераторов. На место компании Mercedes в регионе также придет ведущий китайский производитель, который будет выпускать порядка 100-120 тысяч вместо 30 тысяч автомобилей Mercedes в год.

«Для этого есть вся инфраструктура», — подчеркнул губернатор.

Воробьев также отметил, что регион подписал контракты с Казахстаном и Китаем, связанные с расширением сухих портов. Он добавил, что сейчас реализуется практика, когда разные участники рынка могут скомпоновать партию товаров и отправить ее одним контейнером.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.