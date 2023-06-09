Новая выплата для семей с детьми-инвалидами доступна в Подмосковье

Новая выплата для семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, доступна в Подмосковье. Об этом рассказали в Минсоцразвития региона.

По информации ведомства, размер выплаты составляет восемнадцать тысяч рублей. Она будет поступать семьям указанной категории каждый месяц.

В области начал действовать проект «Микрореабилитационный центр на дому». В его рамках на дом к семье с ребенком-инвалидом выезжает бригада специалистов, которые проводят обучение родителей

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником.