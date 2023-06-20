В Подмосковье стартовал прием заявлений абитуриентов в колледжи региона

На региональном портале госуслуг стартовал прием заявлений на программы среднего профессионального образования. Об этом рассказали в Министерстве госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Отмечается, что будущие студенты колледжей могут оформить заявку всего за несколько минут. При этом необходимо выбрать образовательную организацию, специальность, форму обучения, отметить имеющиеся индивидуальные достижения, а также прикрепить подтверждающие документы — например медсправку или договор о целевом обучении.

Статус заявления появится в личном кабинете на портале в течение одного рабочего дня. После этого абитуриент сможет отслеживать свой рейтинг на сайте колледжа. Оригиналы документов необходимо будет принести в приемную комиссию до середины августа.

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