В Подмосковье стартовала регистрация участников социальной программы «Неограниченные возможности»

Студенты и дипломированные специалисты в возрасте от 18 лет из Подмосковья могут создать инновационные технологии для инвалидов в рамках социальной программы «Неограниченные возможности». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что участие проходит в командном формате, численность команды — от 1 до 4 человек. В команде обязательно должен присутствовать минимум один участник с инвалидностью/ОВЗ. Можно создать свою команду из друзей или других участников программы либо присоединиться к одной из существующих команд.

В рамках программы «Неограниченные возможности» можно при поддержке экспертов создать с нуля или доработать социально значимый инновационный технологический проект для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы начать свое участие в программе, нужно выбрать на сайте проекта интересующую номинацию, пройти регистрацию и скачать дополнительные инструкции по работе над проектом в личном кабинете. Участие в программе бесплатное, а прием заявок проводится до 30 апреля 2024 года.

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