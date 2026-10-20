В Подмосковье стартует 14 сезон многопрофильной олимпиады «Звезда»

В Московской области стартует 14 сезон многопрофильной олимпиады «Звезда», ее проведут под эгидой Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям при поддержке Южно-Уральского государственного университета и госкорпорации «Ростех». В программу войдут 12 профилей и 22 предмета, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России.

В Подмосковье отборочный и заключительный этапы проведут при поддержке Московского областного регионального отделения СоюзМаш несколько вузов. Так, на базе Технологического университета им. А. А. Леонова в Королеве участники выполнят задания в дисциплинах «Информационная безопасность», «Авиационная и ракетно-космическая техника» и «Естественные науки».

В 2026 году планируется расширение аудитории мероприятия, теперь в «Звезде» смогут принять участие не только школьники, но и студенты первых-вторых курсов учреждений СПО. На площадке Университета науки и технологий МИСИС уже состоялось расширенное заседание оргкомитета Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и первого заместителя председателя Союза машиностроителей России, председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева.

«Для системы высшего образования олимпиада — это возможность выявить способных молодых людей и помочь им раскрыть свой потенциал. Поэтому принципиальное значение имеют качество заданий, объективность оценки и дальнейшая работа с участниками», — отметил Валерий Фальков.

Гутенев добавил, что технологическое лидерство России невозможно без сильной инженерной школы, поэтому важно расширять масштаб олимпиады и повышать качество подготовки участников. По его словам, за последние пять лет число участников «Звезды» увеличилось в 2,5 раза. В сезоне-2025/26 олимпиада объединила почти 636 тыс. школьников из 84 регионов. Победители и призеры олимпиады «Звезда» получают право на льготных условиях поступать в профильные вузы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.