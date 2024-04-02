В Подмосковье стартует подготовка объектов памяти ВОВ к празднованию 9 мая
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что в регионе стартует подготовка объектов памяти Великой Отечественной войны к празднованию 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, всего в регионе расположено более трех тысяч памятников, посвященных Великой Отечественной войне. К празднику запланировано отремонтировать и покрасить памятники и ограждения. Также запланирована проверка работоспособности и ремонт освещения и архитектурно-художественной подсветки. Поврежденные покрытия будут заменены или отремонтированы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что практика выездных администраций в Подмосковье отлично себя зарекомендовала, она должна быть продолжена.