В Подмосковье стартует подготовка объектов памяти ВОВ к празднованию 9 мая

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что в регионе стартует подготовка объектов памяти Великой Отечественной войны к празднованию 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, всего в регионе расположено более трех тысяч памятников, посвященных Великой Отечественной войне. К празднику запланировано отремонтировать и покрасить памятники и ограждения. Также запланирована проверка работоспособности и ремонт освещения и архитектурно-художественной подсветки. Поврежденные покрытия будут заменены или отремонтированы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что практика выездных администраций в Подмосковье отлично себя зарекомендовала, она должна быть продолжена.